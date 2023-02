Les recettes secrètes des estaminets. Edition actualisée

- Découvrez dans cet ouvrage 100 recettes caractéristiques des estaminets du Nord-Pas-de-Calais. On y déguste des recettes simples, savoureuses et convivales : potjevleesh, carbonade flamande, poulet au Maroilles, tartines, planche de charcuteries et de fromages, gaufres, crèmes brûlées à la chicorée, tarte aux spéculos... - Les auteurs retranscrivent également à la perfection l'atmosphère chaleureuse des estaminets où l'on vient en famille ou entre amis. Ces établissements se caractérisent par leurs décors très particuliers : ils arborent des murs au plafond une kyrielle d'objets très divers chinés dans les brocantes... qui contribuent à créer une ambiance conviviale.