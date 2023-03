Les couleurs de l'art. L'histoire de l'art en 80 palettes

Traversant l'histoire de l'art, des peintures rupestres jusqu'à la création contemporaine, cet ouvrage propose de partir à la découverte de 80 oeuvres emblématiques et de leurs palettes de couleurs. Le clair-obscur du Caravage, les roses tendres des tableaux rococo, les abstractions colorées des modernistes, les couleurs acidulées du pop art ou le bleu d'Yves Klein : autant d'usages virtuoses et significatifs de la couleur en peinture. Au fil des pages, l'autrice dévoile la symbolique des couleurs et son évolution au cours de l'histoire, les secrets de fabrication des pigments, les théories sur la couleur ayant dominé chaque période... Elle propose pour chacune des 80 oeuvres sélectionnées une mise en contexte culturelle et historique, ainsi qu'une analyse précise de la palette utilisée par l'artiste. Richement documenté et écrit d'une plume érudite et accessible, ce livre est un véritable cours d'histoire de l'art, magnifiquement illustré et haut en couleur !