Winston Tome 1 : La malédiction de la momie

Moi, c'est Winston. Dans le rayon "chats de compagnie" , on ne fait pas mieux. Je suis toujours de bon poil - ou presque. Tout ce que je veux, c'est : me prélasser sur le canapé, manger de bons petits plats et me promener avec Kira, mon humaine préférée. Le problème ? On ne me laisse jamais tranquille ! Voilà qu'un chat momie frappe à ma porte et veut que je l'aide à retrouver le masque de son pharaon, volé en pleine nuit... Nom d'une sardine à l'huile !