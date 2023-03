Ulixes Rex. Ulysse Roi. Niveau confirmé

Ce volume est le premier des deux tomes consacrés au plus célèbre des héros de l'Antiquité. Ulysse en personne nous conte ici son histoire jusqu'à la prise de Troie, son enfance, son accession au trône, ses premières ruses, ses premières amours, ses premiers combats, avec par touche, quelques vers de Virgile accessibles et une poignée de mots grecs. Comment devenir un héros quand on est menteur, tricheur, sournois, bref humain ? La réponse de la bouche d'Ulysse, l'homme aux mille ruses et aux paroles de neige