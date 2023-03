Mais de quoi vous parlez ? Dictionnaire de mots compliqués à l'usage des enfants curieux

"Accro, flexitarien, genre, kamikaze, nucléaire, podcast, xénophobe... MAIS DE QUOI VOUS PARLEZ ? " Tu laisses traîner tes oreilles partout ? Les conversations des adultes t'intéressent de plus en plus ? Certains mots t'évoquent quelque chose, mais tu ne connais pas leur signification exacte ? ALORS CE LIVRE EST FAIT POUR TOI ! Découvre les définitions de ces mots compliqués que tu entends dans la bouche des adultes et amuse-toi à surprendre tes parents en leur donnant ton avis sur le féminisme ou le street art.