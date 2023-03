Sentinelles du Royaume Sauvage. Tome 1

Bryn, douze ans, rêve de devenir Sentinelle, comme son père. Ainsi, elle pourra enfin explorer le Royaume Sauvage et protéger ses créatures fantastiques. Mais pour cela, il faut d'abord qu'elle se prépare pour le concours, et personne ne veut former une fille... Alors quand Ari, un garçon du village, lui propose de l'entraîner, elle accepte aussitôt. En échange, elle devra l'aider à prendre soin de la jeune dragonne qu'il cache au village. Si on découvre leur secret, elle ne sera jamais Sentinelle, car il est interdit de fréquenter des animaux magiques hors du Royaume Sauvage... Mais Bryn est prête à tout pour réaliser son rêve ! Et qui pourra l'arrêter si elle sait chevaucher un dragon ?