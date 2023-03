Les abbayes médiévales

Au IVe siècle, fuyant les vanités du monde, des ermites se retirent dans les déserts d'Egypte afin de mieux approcher Dieu. Leur ferveur, sans faille, attire des adeptes qui, autour d'eux, forment des communautés de moines. Au-delà de la foi, des problèmes matériels apparaissent... Comment harmoniser la vie d'un grand nombre de personnes réunies dans un espace défini et clos ? La solution ? Une règle, celle que saint Benoît écrira au VIe siècle pour organiser la vie spirituelle et matérielle de ses moines du Mont-Cassin, et un plan, dit "de Saint-Gall", qui au IXe siècle déterminera un habitat monastique idéal. Ainsi au Moyen Age apparaît un modèle de cohérence entre une éthique de vie et une esthétique de l'architecture, à la convergence de la foi, de l'économie, du progrès des techniques et du développement durable. C'est sur ce schéma que clunisiens et cisterciens, fontevristes et grandmontains... couvriront l'Europe médiévale d'un important réseau de monastères... . Les origines du monachisme occidental . Les principaux ordres monastiques au Moyen Age . La communauté monastique . Le monastère médiéval, cité idéale . La France des abbayes médiévales (Noirlac, Fontenay, Sénanque, Fontevraud, Conques, Mont-Saint-Michel, Cluny, Vézelay, Le Thoronet... et beaucoup d'autres)