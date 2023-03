Du sang sur la blanche

Une coupable bien commode. Des meurtres en cascade. Des trafiquants de drogue aux abois. Du travail en perspective pour Malo Kermadec... Jules Villard, un jeune homme proche de la marginalité, est poignardé à mort en pleine nuit alors qu'il vient de rentrer chez lui. Immédiatement suspectée par le commissaire Pierre Surin, la mère de la victime ne tarde pas à avouer qu'elle est l'auteure du meurtre. Malo Kermadec, commandant de la Crim' de Lyon, est le seul à douter de sa culpabilité, mais n'a pas le temps de refaire l'enquête. En effet, morts mystérieuses et assassinats se succèdent à un train d'enfer dans la région et le policier ne sait plus où donner de la tête. Secondé par son fidèle adjoint Karim Bel Adge, il tente par tous les moyens d'y voir clair, mais n'a guère d'indices à se mettre sous la dent. Heureusement, grâce à Patrick Evrard, l'ancien flic malade, l'aide de ses collègues des Stups lui est bientôt acquise et les pièces du puzzle commencent doucement à trouver leur place. Malo Kermadec arrivera-t-il à faire le lien entre toutes les affaires qu'il a sur les bras ? Disculpera-t-il Adrienne Villard malgré l'hostilité affichée de son patron, le commissaire Surin ? Enfin, démasquera-t-il la personne qui tire les ficelles derrière tout cela ?