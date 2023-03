Lisière fantôme

Augustin Loeyna écrit pour ceux qui n'ont pas le temps d'écrire ou se rend à leur place dans des lieux où ils n'ont pas le temps de se rendre. Sa vie est bouleversée lorsque quelque chose, un fantôme peut-être, le met sur la piste du sort aussi funeste qu'incroyable d'une jeune bergère du XVIIe siècle. Ce n'est que le début d'un enchaînement de circonstances qui bientôt le dépassent. Aidé de sa petite soeur Lucie, surfeuse et boute-en-train invétérée, de son amoureuse Ariane, libraire et rockeuse, et de son ami Guilhem, professeur d'Occitan et étourdi notoire, il doit affronter un ancien braqueur et surtout un passé familial inquiétant. Ancré dans notre présent immédiat et tiraillé par une Histoire à la mémoire fragile, Poème fantôme dresse le portrait de générations aux prises avec un monde qui court à toute vitesse vers un futur indistinct.