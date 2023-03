Germaine Richier l'Ouragane

"Je n'aime pas le mot "ayant-droit". Pourtant j'en suis une. Petite nièce d'une géante de la sculpture, morte à 57 ans, en 1959, que je n'ai pas connue. J'ai bien interrogé ma mère au sujet de sa tante adorée mais c'est une rencontre hors de la famille qui a bouleversé les lignes. Claude Mary, l'assistante de Germaine Richier, sa "fille spirituelle", m'a ouvert le chemin vers ceux qui ont côtoyé ma grand-tante. Qui était cette femme née dans un monde étranger à l'art, pour qui l'art est devenu le centre de son monde ? Qui était cette artiste inclassable qui a tracé sa route envers et contre tout ? Il me fallait connaître, un peu, cette Ouragane, du nom d'une de ses oeuvres. Aussi, pour en découvrir davantage, j'ai remonté le fil de son existence à travers sa riche correspondance, retracé le scandale provoqué par son Christ d'Assy et réuni les textes des auteurs de son époque, lesquels ont célébré cette herbe folle qui a poussé dans la grande tradition de la sculpture". Laurence Durieu