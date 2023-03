Troubles et apprentissages. Des pistes pédagogiques pour une école inclusive

Un petit ouvrage indispensable pour tous les enseignants et formateurs qui se posent des questions sur les pistes pédagogiques à mettre en oeuvre au quotidien pour une école plus inclusive. Un ouvrage écrit pour les enseignants et non les professionnels de santé : il explicite les différents troubles des élèves sous l'angle de leurs incidences sur les apprentissages et propose des pistes pédagogiques précises, simples et adaptées pour mener tous les enfants vers la réussite. Y sont présentés les troubles des fonctions cognitives, des fonctions motrices, de la vision, de l'audition, le polyhandicap et les troubles des apprentissages.