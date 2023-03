Femmes ayurvédiques, femmes divines. Rituels et mythes indiens pour révéler votre déesse intérieure

L'art de se connecter au féminin divin avec l'Ayurvéda et la mythologie indienne. Chaque femme est une déesse qui s'ignore. Pour guider les lectrices vers une transformation profonde et une reconnexion avec leur féminin sacré, Gwenaëlle Batard, coach holistique, s'inspire des sagesses ancestrales. Dans cet ouvrage unique en son genre, elle offre un aperçu de l'immensité du pouvoir de la Shakti, le principe féminin divin, à travers la splendeur de douze déesses indiennes et le prisme ayurvédique. En effet, l'Ayurvéda est une médecine qui honore la femme. Elle tient compte de toute sa richesse et de ses cycles en la considérant comme une incarnation de la Mère Divine, de la Grande Déesse, de la Shakti. Après une riche introduction qui développe les principes essentiels de l'Ayurvéda, de la mythologie indienne et des cycles féminins, Gwenaëlle Batard présente pour chaque déesse : son histoire, selon la mythologie ; sa carte d'identité (avatars, symboles, mantra, énergies ayurvédiques ; saison, chakra, planètes, fleurs et cristaux correspondants, etc.) ; un conte initiatique, qui renferme des enseignements cachés ; un rituel inspiré du développement personnel ou de l'Ayurvéda pour attirer à soi les qualités de la déesse.