KL, complots et caducées

Kuala Lumpur, Malaisie, septembre 1998. Coup de tonnerre : le Premier ministre, médecin et politicien, accuse soudain son dauphin - le numéro deux du gouvernement - de corruption, de trahison, d'abus de pouvoir et d'homosexualité, dans un pays où celle-ci est un crime puni sans pitié. Va-t-il être immédiatement jeté en prison ? Quelques obstacles surgissent. Celui qui était l'héritier désigné reste immensément populaire, jusque dans les communautés chinoise et indienne de Malaisie. La crise coïncide avec les seizièmes Jeux du Commonwealth. La reine d'Angleterre sera présente ! Pendant ce temps, Caroline et son équipe accueillent un congrès de scientifiques dont le thème, "Le sommeil" , rassemble des médecins de toutes spécialités et nationalités. Au sein du groupe, rivalités personnelles et complot politique entrent en collision.