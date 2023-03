Le décodeur de la manipulation

Dites " non " à la manipulation... Vous est-il déjà arrivé de vous rendre dans un magasin pour acheter un DVD et de repartir avec une télé ? D'accepter un week-end au ski alors que vous n'aimez pas la neige ? De dire " merci " à votre chef qui venait quasiment de geler votre salaire ? N'ayez pas honte de répondre " oui " à une ou plusieurs de ces questions... Vous avez simplement besoin d'un kit de survie pour ne pas vous transformer en pantin ! ... " oui " à l'affirmation de soi ! Ce petit livre décrypte pour vous les techniques de base de la manipulation et vous apprend à les parer grâce à une communication franche et respectueuse, où le maître mot est : liberté. Ne vous faites plus avoir !