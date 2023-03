Polo parle. Edition bilingue nouchi-français

Mêlant passé, présent et avenir, Polo kouman / Polo parle est le nouveau recueil poétique de Henri Michel Yéré. Ecrit en nouchi (argot, Côte d'Ivoire) et en français, sous la forme d'un dialogue poétique entre Polo et l'Avenir, il démontre que la poésie possède, parmi l'éventail de ses pouvoirs, celui d'outrepasser la linéarité du temps et celui de démultiplier nos visions. Puisant dans les deux langues ce qu'elles ont de plus privé pour le révéler par la parole, les poèmes se répondent les uns aux autres et ne se ressemblent pas.