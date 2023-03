"Un roman aussi intelligent qu'efficace". Madame Figaro Elles s'appellent Paula, Judith, Brida, Malika et Jorinde. Elles veulent tout, ont obtenu beaucoup, mais continuent de s'interroger sur des questions cruciales. Les rapports de force entre les sexes, la place de l'enfant et du travail, l'héritage familial, la fragilité de l'amour. La liberté qu'elles assument et revendiquent cache une autre forme de contrainte : elle oblige à choisir. Une radiographie captivante de la femme moderne dans une société en plein bouleversement. Née en Allemagne en 1975, Daniela Krien est écrivaine, cinéaste et réalisatrice. Véritable phénomène de librairie, son roman L'Amour par temps de crise a figuré sur la liste des best-sellers du Spiegel pendant plusieurs mois et a été vendu dans plus de vingt pays. Traduit de l'allemand pas Dominique Autrand