Une histoire contemporaine des oiseaux de France

Un bilan de l'évolution de l'avifaune française depuis 1850 : de plus en plus d'espèces mais de moins en moins d'oiseaux S'il est difficile de retracer l'histoire de l'avifaune de France depuis des millénaires, il est plus aisé d'étudier son évolution depuis 200 ans. La multiplication des publications scientifiques et du nombre d'observateurs, ornithologues ou amateurs, depuis les années 1850, permet de renseigner plus précisément ces recherches. Cette période marque également l'avènement de l'ère industrielle, modifiant drastiquement l'équilibre entre les espèces et leurs milieux. Disparitions, apparitions, changement d'effectifs et d'aires de répartition, cet ouvrage dresse le bilan des connaissances accumulées depuis ces temps récents, non sans avoir au préalable brossé un rapide portrait de l'évolution de l'avifaune française depuis 100 000 ans. Les outils d'analyse se perfectionnant, il se propose même d'imaginer ce que pourrait être l'avifaune de France à la fin du XXIe siècle, dans un contexte de changement global. Ingénieur écologue et ornithologue, Philippe J. Dubois a été notamment en charge de la réflexion sur les aspects climatiques et la biodiversité à la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO). Il a dirigé les Editions Delachaux et Niestlé pendant 17 ans et est directeur de la rédaction de la revue Ornithos. Il est également l'auteur de nombreux ouvrages dont Mais ornithologue c'est pas un métier ! et co-auteur du Nouvel inventaire des oiseaux de France ou des Laridés du paléarctique occidental, publiés chez Delachaux et Niestlé.