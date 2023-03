Vinyle Idylle est un sillon de trente-sept tours bigarrés de Vie, d'Amour et de Musique, enregistré à l'encre pixelisée entre le 9 avril 2020 et le 9 avril 2022, sis rue Bontemps, aux portes de Bordeaux où j'avais jeté l'ancre, tatouant mon âme d'un amour sans précédent ! C'est un récit d'intimité kaléidoscopique célébrant deux ans de vie commune avec Heith, fée malgache, princesse métisse, source de tout ce que vous lirez ci-après et muse pour de nombreuses créations plastiques aussi. Ce journal narre ma réalité emmêlée à des fictions et des incursions de poèmes, pour certains issus d'Au Rebord du Bonheur, ma toute première publication dans la peau d'un recueil de poésies quêtant le mythe de l'androgyne et mon âme-soeur. Je vous souhaite un voyage en résonances pleines et émouvantes, de vous à moi, avec l'écho permanent de Heith, de sa lumière, étoile de Madagascar, au rythme de mes et de vos vinyles... vos idylles !