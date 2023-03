Graphic design japonais

Plus de 500 motifs traditionnels japonais, minutieusement reproduits et expliqués au regard de leurs racines culturelles. Les sujets sont issus des domaines les plus divers : de l'art de l'ukiyo-e, dont les magnifiques estampes ont remporté un succès influent en Occident, aux histoires peuplées de fantômes et de créatures surnaturelles du très riche folklore local, en passant par le théâtre nô à l'atmosphère épurée et les merveilleux tissus donnant forme aux incontournables kimonos. L'ouvrage propose en outre plusieurs remarquables créations graphiques interprétant et déclinant différents motifs spécifiques, ainsi que des interviews de designers réputés qui permettront au lecteur de se plonger dans le fascinant univers de la culture traditionnelle japonaise au travers du prisme du design contemporain.