The Sound of my Soul Tome 3

Avec The Sound of my Soul, Rin Saitô livre une histoire pleine de sensibilité, qui nous invite à vivre en harmonie les uns avec les autres, dans le respect de toutes les différences. Depuis l'incident qui s'est produit au collège et l'injustice qu'il a subi, Mizuki sombre dans la solitude. Se jetant à corps perdu dans la musique, il s'accroche aux prestations qu'il donne au sein de l'hôpital. Mais quand la rentrée scolaire approche et qu'il rentre en seconde année, il découvre qu'il est dans la même classe que Hazuki. Le quotidien s'annonce alors compliqué, car le jeune musicien se sent toujours trahi par sa camarade...