Les pubs de jouets rétro. Volume 2

Une nouvelle sélection de publicités d'époque de jouets geek ! On se souvient tous de publicités d'antan, au sein de catalogues ou magazines, qui mettaient en avant figurines et autres jouets extraordinaires, destinés à alimenter notre imagination enfantine débordante. Ce second volume des Pubs de jouets rétro offre un nouveau Best Of des meilleures publicités vintage de jouets geek qui réveilleront votre âme d'enfant ! - Retrouvez dans cet artbook une nouvelle sélection de publicités aussi geek qu'attrayantes vantant les mérites des jouets les plus emblématiques des années 70 et 80 (Goldorak, Alien, RoboCop, Musclor, Action Joe, Big Jim, BraveStarr, K2000, figurines Star Wars, LEGO, Playmobil...). - Tour à tour superbes, dynamiques ou même drôles et parfois surréalistes, ces publicités représentent un témoignage capital du passé ainsi qu'une source vivifiante pourl es collectionneurs. - Chaque publicité, imprimée en pleine page, est décryptée et commentée juste en dessous. LES PUBS DE JOUETS RETRO VOL. 2 prolonge avec succès la collection Les Archives visuelles de la Pop Culture, une nouvelle collection d'artbooks thématiques exposant les trésors visuels (affiches, posters, publicités...) de la pop culture dans tous les domaines (jeux vidéo, cinéma, musique, jouets...). - Artbook grand format (19x26 cm) - Couverture cartonnée - Parution mensuelle (un volume par mois) - Visuels en pleine page et commentés