Drôlatismes

Voici un recueil inénarrable de nouvelles poétiques. Virtuose de la musique d'un présent insaisissable, Hippolyte Nori nous offre une partition subtile et grinçante de nos quotidiens modernes si bousculés, malmenés. A travers son regard, les plus petites secondes noirâtres qui pleuvent sur nos vies grises et citadines apparaissent soudain scintillantes d'une émotion redoutable, vibrantes de cette humanité trop souvent oubliée. Seul un écrivain ayant côtoyé la grande souffrance humaine peut nous ouvrir les yeux sur l'inexprimable parce que sans lui, nous passerions certainement à côté, aveugles, du beau, du fort, du vrai.