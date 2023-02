Les larmes disent parfois mieux que les mots la palette de nos émotions : colère, peur, tristesse, joie. Elles nous apaisent, soulagent les chagrins, nous arrosent très lentement et nous font grandir. Pourquoi on pleure ? demande Mario à sa maman. Elle lui répond en lui parlant des nuages, de la mer, des galets, de malles à trésors et de murailles. Un album sensible tout en douceur et en poésie qui choisit la métaphore pour rassurer l'enfant et explorer les multiples causes des larmes et l'importance de pleurer. Il nous montre aussi que tout le monde, petits et grands, grands et petits, a le droit de pleurer et pleure.