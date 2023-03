Hacking à Hong Kong

Des hackeurs dérobent les cryptomonnaies d'un vernissage organisé par Sotheby's à Hong Kong. Le musée du Louvre est la cible de cyberattaques... Le capitaine Martin Cassard, en mission pour l'OCBC, se retrouve au coeur d'une enquête 3. 0 qui débute par la rencontre d'une énigmatique femme blonde dans l'avion Paris-Hong Kong... Ancien de la police judiciaire, le capitaine Martin Cassard travaille depuis peu à l'OCBC (l'office central de lutte contre le trafic de biens culturels). Il est envoyé en mission à la grande soirée organisée par Sotheby's à Hong Kong, qui verra le lancement de l'application Artcoin, première plateforme pour acheter des oeuvres d'art en cryptomonnaies. Tandis que le vernissage bat son plein, toutes les lumières s'éteignent. Un groupe de hackeurs revendique le détournement des cryptomonnaies des oeuvres exposées... Les sommes en jeu sont colossales. Martin et sa supérieure de choc, Jessica, que son séduisant protégé ne laisse pas insensible, se retrouvent lancés dans une enquête 3. 0 qui semble totalement leur échapper, tant les pirates ont toujours sur eux un coup d'avance. Qui sont ces hackeurs ? Quelle est leur véritable motivation ? Qui est la mystérieuse belle blonde que Martin a rencontré dans l'avion Paris-Hong Kong, et revu fortuitement à la soirée ? La relation entre Martin et Jessica va-t-elle survivre aux incessants jeux de pistes et messages codés ? Jalousies. Passions. Tensions. Une enquête contemporaine palpitante qui conduit le lecteur à voyager entre Hong Kong, Paris, Montpellier et Genève dans le monde de l'art du XXIe siècle.