La Vérité sur Socrate

Athènes, 396 avant J. -C. Trois ans après la condamnation à mort de Socrate, ses disciples les plus proches reçoivent une mystérieuse pièce en guise d'invitation à un banquet clandestin. Qui les a invités ? Dans quel but ? Socrate est-il bien mort ? C'est l'occasion pour eux d'essayer d'établir la vérité sur celui qui fut leur ami, leur maître, et le père de la philosophie.