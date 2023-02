Mon grand livre des véhicules

Hélicoptères, trains, camions, avions, bateaux... arpentent le monde de part et d'autre. Un univers fascinant que ce grand livre se propose de faire découvrir aux tout petits. Les jeunes lecteurs se familiariseront avec toute sorte de moyens de transports, que ce soit pour se promener, travailler, se déplacer sous terre, construire des bâtiments, transporter des marchandises, labourer les champs, sauver la vie des gens, traverser les océans, sillonner le ciel, ou tout simplement s'amuser... Ils apprendront ainsi des mots nouveaux et se prêteront avec joie à des petits jeux drôles et didactiques.