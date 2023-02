Pour une poignée d'ivoire. Mon combat contre le trafic d'animaux sauvages

Comment devient-on chasseur de trafiquants ? Ce livre brosse le parcours d'un homme que rien ne prédestinait à devenir un policier informel, plongé dans la violence du crime organisé en Afrique, luttant pour trouver des limites et des repères dans son monde sans cesse en mouvement. Le 25 janvier 2018, le New York Times titre " La Côte d'Ivoire arrête six personnes dans un réseau impliqué dans la contrebande de parties d'éléphants, léopards et pangolins ". Le journal étasunien relate que les suspects étaient actifs dans un syndicat opérant pendant des années en Afrique et en Asie, et que le chef de l'organisation criminelle en Côte d'Ivoire est lié à deux saisies d'ivoire réalisées au Vietnam et au Cambodge. Il ne mentionne toutefois pas que des armes ont été retrouvées. Que le criminel se livrait également à la traite des femmes. Comment est-ce que je connais ces détails ? Parce que je fais partie de l'équipe d'élite qui a mené l'estocade au crime organisé dans ce pays. Nous sommes un groupe d'individus originaires de tous les horizons, des activistes de l'organisation EAGLE tous animés par la même passion : sauvegarder la vie sauvage africaine, lutter contre son déclin inexorable. Nous refusons de baisser les bras face à l'inéluctable. Nous sommes têtus.