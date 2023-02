Le mythe de la prison. Du lieu au discours

La prison est un monde à part où le temps et l'espace perdent leurs coordonnées, où le plus intime du sujet se trouve enfermé dans des enjeux collectifs. La prison telle qu'elle est aujourd'hui, s'est institutionnalisée à partir de la Révolution française et de la mise en place de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, la privation de liberté venant à la place des châtiments corporels. Ceux qui mettent en danger la nouvelle société doivent y rester inclus, demeurant exclus à l'intérieur. Telle est la dimension de la prison pour l'Etat, de la prison comme mythe d'une société républicaine et démocratique. La prison forge aussi un nouveau discours, la criminologie, une recherche sur l'impossible qui étend la prison pour l'Etat à la prison pour tous : au centre de la société, la prison apparaît comme lui étant paradoxalement consubstantielle, l'une ne pouvant exister sans l'autre. Il s'ensuit une interrogation sur les origines de cette étrange institution tant dans ses coordonnées subjectives que collectives. D'une conjoncture historique à une formation mythique, cet ouvrage revisite la naissance de la prison, avec ses débats, espoirs, réflexions et combats, afin de dégager un regard qui permette de dépasser les impasses actuelles et de réhumaniser ce lieu à partir de l'histoire qui l'a fondé et des conditions de son existence.