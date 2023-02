Ateliers graphiques PS-MS-GS

La collection " C'est à voir ! ", toute en couleur, propose des ouvrages très visuels pour mettre en oeuvre, pas à pas, des situations d'apprentissage ou d'entrainement. Cet ouvrage propose des activités graphiques pour aider le jeune enfant à : construire des habiletés perceptives et motrices ; développer des compétences d'analyse et de comparaison : solliciter des automatismes dans les gestes utiles pour la maitrise de l'écriture. Grâce à un entrainement systématique et régulier, celui-ci va acquérir le sens des tracés et affiner sa capacité d'analyse visuelle afin de se préparer à l'écriture cursive au cycle 2. L'ouvrage est conçu en double page : à gauche, le déroulement de la séance (objectifs, matériel requis, durée, tâches de l'élève, rôle de l'enseignant...) ; à droite, des photos présentant des exemples de réalisations des élèves et illustrant chaque étape.