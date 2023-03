La Guerre froide de la France. 1941-1990

L' "atlantisme" a presque toujours été minoritaire dans la France de la guerre froide qui a imprimé à cet affrontement sa marque particulière. Pendant ce conflit qui oppose les deux blocs d'un monde bipolaire, la France a mené une politique singulièreau sein de l'alliance occidentale. Davantage que les autres alliés des Etats-Unis face au bloc soviétique, elle a cherché à maintenir le cadre d'une "double sécurité" : face à l'URSS comme face à une éventuelle résurgence du militarisme allemand, alors que le souvenir de la Seconde Guerre mondiale restait proche. Elle a tenté, avec des responsables aussi divers que de Gaulle, Mendès France, Mitterrand, d'imaginer une sortie qui ne serait pas une victoire pure et simple sur l'URSS et ses satellites. Au total, si elle n'a pas "gagné" cette guerre de cinquante ans, la France ne l'a pas "perdue" . C'est déjà beaucoup. Appuyée sur des archives inédites et des témoignages, cette somme historique sans précédent renouvelle fondamentalement notre vision du second XXe siècle.