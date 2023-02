L'approche pédagogique par les compétences. Pour un apprentissage 5 fois plus efficace !

Du désir au plaisir de former et d'accompagner des élèves épanouis avec l'Approche Par Compétences (APC) Comment développer et acquérir des moyens pédagogiques qui suscitent le désir d'apprendre ? Comment animer des formations 5 fois plus efficaces que la méthode transmissive ? Voici 78 outils pratiques issus de l'APC qui développent le sentiment de compétence de l'apprenant dans un climat de confiance. S'appuyant sur les recherches concernant le processus complexe d'apprentissage et de nombreux retours d'expériences, vous découvrirez grâce à l'APC comment faire apprendre autrement et efficacement, tout en prenant et donnant du plaisir. La méthode inversée de l'APC donne du sens aux activités pédagogiques interactives et réflexives car l'élève aime apprendre par l'action, échanger avec ses pairs et co-construire des solutions. Humaniste et responsabilisante, cette approche fait davantage appel au corps et au coeur, en plus de la tête, et libère les apprentissages, tout en s'appuyant sur des techniques d'animation de cours et de groupe avec des situations d'apprentissage multidisciplinaires et motivantes. Les 78 fiches outils illustrées sont réparties dans quatre rubriques : -principes généraux de l'APC, -conception didactique, -techniques d'animation de cours et de groupe, -synthèses et perspectives de l'APC. Ce livre est le fruit du parcours d'un passionné : à vous de construire le vôtre !