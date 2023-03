After Tarot

Un magnifique tarot de 78 cartes pour tous ceux qui veulent découvrir une nouvelle façon de lire les cartes du traditionnel Rider-Waite-Smith. Ce superbe tarot explore ce à quoi les cartes ressembleraient quelques instants après les scènes qui nous sont les plus familières du traditionnel tarot Rider-Waite-Smith. Par exemple, qu'arriverait-il au Fou après avoir mis le pied sur la falaise ? Ce tarot unique et singulier montre les scènes qui se déroulent immédiatement avant les images du traditionnel Rider-Waite-Smith. Chacun des arcanes ouvre une nouvelle fenêtre dans notre compréhension des cartes, ajoutant une dimension temporelle à ce que nous voyons et à ce que cela signifie pour accéder à une nouvelle approche des cartes. La signification de chaque arcane nous éclaire sur notre passé, pour mieux comprendre notre présent et nous donner des réponses sur notre futur possible... Ce coffret contient : 78 cartes un livre de 24 pages