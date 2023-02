La rivière de Léonie

Une allégorie de la tristesse menée avec une grande finesse Une petite goutte de pluie, ainsi débute le chagrin de Léonie. Elle essaie tant bien que mal de ne pas se laisser submerger par cette rivière qui grandit et se déverse partout, mais l'eau et la tristesse sont plus fortes que tout. Heureusement, cela ne dure pas longtemps : après la pluie vient le beau temps...