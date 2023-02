"Quand je demande à maman de me raconter ma naissance, elle reste évasive. "Tu es né sans pleurer. Dès que la sage-femme t'a mis dans les bras de ton papa, tu t'es recroquevillé et tu as hurlé de toutes tes forces". " Battu violemment par son père jusqu'à l'âge de huit ans, Mohamed Bouhafsi puise vingt ans après au fond de lui-même la force de parler. Dans un récit poignant, il dit la violence, les larmes, la culpabilité et la honte. Il dit la terreur d'un petit garçon, qui malgré tout, continue à vivre et à rêver sous les coups. Au fil des pages s'égrènent des moments de joie et émergent, de la voix de l'enfant meurtri, la lumière, l'espoir et le pardon. A travers ce témoignage, la volonté de l'auteur est d'être le porte-voix de dizaine de milliers d'enfants en détresse et de donner à chaque citoyen le courage de s'interposer. Eprouvant et indispensable. Télérama. Bouleversant. Le Huffington Post.