Les clés de l'ésotérisme. Rêves

Dans nos rêves, nous sommes capables de voler, de revoir des êtres chers disparus ou d'affronter nos peurs - parfois sans le vouloir ! Mais que sont les rêves et que veulent-ils nous dire ? S'agit-il d'un simple mécanisme mis en place par le cerveau ou de quelque chose de plus profond ? Les rêves sont-ils des messages adressés par notre subconscient ou par une entité supérieure ? Dans ce guide, vous découvrirez plusieurs théories, scientifiques ou spirituelles, qui tentent d'expliquer les songes. Vous y trouverez également un dictionnaire complet des symboles et des situations qui peuplent votre sommeil et leurs significations possibles. Vos rêves n'auront bientôt plus de secrets pour vous !