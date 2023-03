Cuisiner en bateau

Cuisiner sur son bateau : plus de 100 recettes astucieuses pour cuisiner à bord comme à la maison ! Partir en week-end, en vacances ou en voyage sur un bateau, le rêve... Pourtant, dans un espace réduit, cuisiner nécessite un peu d'organisation : peu d'ustensiles, un petit espace de travail, un frigo minuscule et parfois un four ou une plancha... Découvrez plus de 100 recettes ingénieuses et délicieuses pour réaliser des plats variés et de tout style. Découvrez d'abord tous les conseils pour embarquer le matériel adapté et les ingrédients qui vous permettront de préparer des plats savoureux . Au menu un tour du monde des salades, des apéros sur le pouce, des poissons, des coquillages et crustacés, des viandes et volaille, des quiches et des pizzas, des plats complets et bien sûr des desserts. Le tout en mode traditionnel... ou exotique ! Sans oublier le pain que vous pouvez faire vous-même, ainsi que des barres nutritives et quelques plats élaborés à partir de boîtes de conserve lorsque vous voulez aller vite. Parce que cuisiner et manger en mer peut rester un véritable plaisir !