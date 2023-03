Contributions collectives sur le droit immobilier en hommage à un grand professeur, Philippe Malinvaud (1934-2020). L'Association Henri Capitant, en partenariat avec l'Association française du droit de la construction et de l'immobilier, a souhaité rendre hommage à Philippe Malinvaud qui fut son secrétaire général puis président de 1973 à 1999. Ses anciens collègues et amis ont évoqué le professeur, désireux de transmettre aux générations futures le droit civil dans tous ses pans, le chercheur et praticien en droit de l'immobilier, l'arbitre dans l'affaire du " chantier du siècle " de l'Eurotunnel, l'ambassadeur du droit continental à l'international, mais surtout l'ami fidèle et l'homme honnête et plein d'humour.