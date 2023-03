Se reconstruire : la blessure est l'endroit où la lumière pénètre en vous

Par l'auteur de Guérir son enfant intérieur. Les épreuves que l'adulte traverse dans sa vie l'affectent, dans sa réalité présente, certes, mais ravivent aussi des traumatismes anciens : ceux de son enfant intérieur, victime naguère de désamour. Face à certains aléas de l'existence - un échec, la découverte d'une infidélité, le deuil d'un être cher, la perte d'un emploi... avec leur cortège d'angoisses d'abandon et de culpabilité -, comment ne pas céder à la dramatisation ? Comment se protéger pour ne pas transformer une simple pluie en inondation ? Dans cet ouvrage, Moussa Nabati nous révèle que, si l'épreuve est souffrance, elle est aussi initiation, menant le sujet à un degré supérieur de maturité et l'aidant à faire la paix avec son passé. Fermer les yeux sur ses blessures ou lutter contre elles ne fait qu'aggraver les tourments. L'auteur nous encourage ainsi, à travers plusieurs témoignages, à aborder les épreuves autrement, en les regardant non plus comme des obstacles mais comme des occasions privilégiées de grandir et de se reconstruire : elles contribuent à notre autonomie psychique, soutenant nos forces de vie et de progrès.