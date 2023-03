Virée mortelle

Meurtres et rumeurs, par la reine du thriller ado ! Un matin, les ex-meilleurs amis Ivy, Mateo et Cal se retrouvent par hasard et décident de sécher les cours, sans rien dire à personne. Mais lorsqu'ils tombent sur le cadavre de Boney, le meilleur élève du lycée, et qu'ils sont filmés en train de s'enfuir, leur journée de repos va se transformer en course contre la montre. Alors que les rumeurs au lycée deviennent folles, ils n'ont que quelques heures pour trouver le meurtrier et ses prochaines victimes... Un triller ado à lire dès 13 ans !