Mythes et légendes du Japon. Chroniques de kami et de yôkai

Une extraordinaire collection dédiée au folklore japonais. Des personnages curieux et des décors évocateurs animent cette intéressante collection de 15 contes traditionnels japonais, qui transporteront le lecteur dans un monde d'aventure et d'enchantement. Les magnifiques illustrations de l'artiste Jo Saladino complètent ces histoires de monstres et de magie avec leur élégance raffinée.