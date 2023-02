Féminologie. Tome 4, Géni(t)alité

4e opus des "Essais de féminologie" d'Antoinette Fouque, engagés avec Il y a deux sexes, ce volume rassemble plus d'une trentaine d'écrits (entretiens, interventions, conférences...) de 1975 à 2013, d'une grande diversité intellectuelle, révélateurs d'un engagement indéfectible et de combats solidaires en faveur des femmes. Ce corpus de pensée d'une densité exceptionnelle vient enrichir encore l'invention d'une science des femmes, qu'elle nomma loin de toute idéologie la féminologie, lieu d'investigation du génie des femmes, articulant un savoir forclos à l'expérience première de la gestation. La géni(t)alité de l'espèce est à conquérir, et c'est l'enjeu du présent siècle : parvenir à une condition historique d'hommes et de femmes, capables de mémoire, de gratitude et de création.