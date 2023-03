Cahier Dr Good ! J'entretiens mon capital jeunesse !

" La santé n'est pas un dû, mais plutôt un capital à faire fructifier. Car oui, on a toutes les cartes en main pour que les années passent sans trop nous atteindre. S'entendre dire "vous ne faites pas votre âge', ça fait toujours plaisir, non ? " Michel Cymès Si vieillir est un processus normal, il est possible de ralentir le déclin du corps et de retarder la survenue des maladies qui lui sont liées. La bonne nouvelle ? Pas la peine de se mettre en quête de la fontaine de jouvence, on peut très bien employer les bons gestes au quotidien pour entretenir et régénérer notre capital jeunesse. Il n'est jamais trop tard, ou trop tôt, pour changer nos habitudes et rester en forme le plus longtemps possible ! Dans ce cahier, on vous donne : Les clés pour comprendre les effets de l'âge sur votre organisme : la part de la génétique et de votre environnement dans le vieillissement, mais aussi l'influence de votre hygiène de vie et de l'épigénétique... Le point sur les ennemis de votre forme : radicaux libres, sédentarité, malbouffe, polluants... Pas de panique, à chaque facteur de risque des conseils de prévention ! Le programme anti-âge pour bien vieillir : l'alimentation jeunesse, la bonne ordonnance pour bouger, les rituels antistress et les conseils psy pour bâtir votre longévité. Le check-up des bilans et des examens de prévention au fil des âges pour contrôler régulièrement votre santé, et la conserver !