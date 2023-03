Guide des lichens de France. Lichens des roches

Après les lichens des arbres et les lichens des sols, voici le troisième tome mis-à-jour. Dédié aux lichens des supports minéraux (murs, roches, etc.), cet ouvrage présente plus de 320 espèces différentes. Les fiches descriptives ont été complétées et la nomenclature mise à jour. La couverture et la maquette intérieure ont été rafraichies.