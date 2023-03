Tango Argentin

Elisabeth a tout réussi : ses études, sa vie conjugale à Angoulême avec Frédéric, brillant légiste très amoureux d'elle, leurs deux enfants, ses relations amicales et sociales, ses activités à la tête du Lyons'club. Subitement son destin bascule et Elisabeth se retrouve en Argentine loin des siens et de son monde doré aquitain dans un univers sordide pire que la prison d'où, après quelques années d'enfer, un policier intelligent et audacieux la libère. Va-t-elle retrouver les siens ? et reprendre son existence antérieure de rêve ? Et surtout, quelles seront sur elle-même, la famille et les amis, les conséquences de cette longue absence ? Un destin hors normes, nullement imaginé par l'auteur mais basé sur un authentique fait réel.