L'abécédaire de Michel de Montaigne

"C'est un sujet merveilleusement vain, divers et ondoyant, que l'homme. Il est malaisé d'y fonder jugement constant et uniforme". Vers 1572, Michel de Montaigne se lance dans la rédaction d'une oeuvre magistrale, Les Essais, dans le "dessein farouche" de se connaître vraiment - qui se serait, à l'en croire, emparé de lui après la mort de son ami La Boétie. Magistrat bordelais aisé, ayant acquis l'oreille des grands et devenu gentilhomme de la Chambre du roi, Montaigne y décrit "un homme particulier" , lui-même, et à travers l'analyse de ses propres réactions et sentiments, donne à entendre ce qu'est l'homme en général. Au coeur de cette période au plus haut point troublée que sont les guerres de Religion, il montre la faiblesse de la raison humaine et plébiscite une sagesse prudente, faite de distance critique et de tolérance. Dans un style "à sauts et à gambades" , Montaigne invente ainsi l'oeuvre d'introspection, l'exploration du psychisme et de la condition humaine. A travers quelque 330 entrées thématiques, attendues ou surprenantes, Michel Magnien, l'un des grands spécialistes français de Montaigne, facilite l'accès à ces pages réputées difficiles, mais tellement saisissantes de modernité. Il fait découvrir ou redécouvrir ce texte essentiel qui a nourri la réflexion des plus grands auteurs en France et en Europe, de Shakespeare à Pascal et Descartes, de Nietzsche et Proust à Heidegger.