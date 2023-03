Itinéraire d'une âme abîmée

L'amour est un sentiment tumultueux composé d'une multitude de ressentis. De la passion à l'abandon, il n'y a qu'un pas. L'attente est difficile, les regrets insoutenables, la solitude harassante. Etre séparé de l'être aimé peut sembler pire que la mort, au-delà de toute souffrance, pourtant on n'échappe pas toujours au spectre de l'absence. Isma Zerouala pose les mots justes sur ce déchirement et retranscrit avec émotion les nombreux sentiments qui la traversent alors qu'elle suit le chemin tortueux de l'amour, entre joies, réconfort, douleur et remords.