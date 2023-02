Julie et sa drôle de famille

Julie, 10 ans, a deux petits frères : Timéo, qui aime le foot, et Greg, qui est handicapé. Elle a un peu honte de lui quand elle rencontre, à la fête foraine, Alice, sa meilleure amie. Et voilà que ses parents décident d'inviter Alice à venir dormir à la maison ! Chaque événement vécu par l'héroïne de l'histoire, Julie, permet à l'enfant de s'exprimer sur ses propres émotions et sur son vécu : l'impression de ne pas avoir une famille modèle, la peur de l'avenir, mais aussi la joie, la générosité, les bons moments et l'assurance de pouvoir compter sur l'entourage. Une belle histoire pour dépasser la peur de celui qui est différent, découvrir la confiance et accueillir l'amitié comme un cadeau. Ce livre pour les enfants à partir de 7 ans vient compléter Timéo et sa drôle de famille.