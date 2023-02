Japon kawaii. J'apprends à dessiner en un coup de crayon !

Quelques traits de crayon, un peu de couleur : suivez les tutos de ce livre pour apprendre à dessiner tout un univers kawaii autour des personnages, lieux, légendes et objets emblématiques du Japon. Plus de 30 personnages, 15 arbres, fleurs et végétaux, 18 bâtiments, boutiques ou monuments typiques, mais aussi des animaux, des mascottes ou des créatures magiques... tout l'esprit du Japon est à votre portée ! A vos crayons, lancez-vous !