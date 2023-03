24 fois la vérité

Il y a Gabriel, opérateur de cinéma qui a parcouru le XXe siècle l'oeil rivé derrière sa caméra : de l'enterrement de Sarah Bernhardt au tournage du Mépris, du défilé de la paix de 1919 au 11 septembre 2001, il aura été le témoin muet d'un monde chaotique et de ses vertiges. Il y a Adrien, son petit-fils, journaliste spécialisé dans les choses numériques qui envahissent désormais nos vies. Et il y a le roman qu'Adrien a décidé d'écrire sur son grand-père. En vingt-quatre chapitres comme les vingt-quatre images qui font chaque seconde d'un film, raconter une vie, et tenter de saisir la vérité : que reste-t-il de ce qui n'est plus là ? Que connaît-on de ce qu'on a vu sans le vivre ? Que faire, aujourd'hui, de tant d'images ? Le talent de l'écrivain fait de ce texte polymorphe, existentiel, philosophique, l'un des plus stimulants de la rentrée. Stéphanie Dupays, Le Monde. Un tour de force littéraire. Anne Kiesel, Ouest France. Roman abyssal à la croisée du cinéma et de la littérature. Catherine Fruchon, RFI.