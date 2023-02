Ce que peuvent les garçons

Vous trouverez donc dans cet album des portraits de garçons et d'hommes (une dizaine + quelques exemples à travers le monde), qui osent faire ce qui est traditionnellement assigné aux femmes. On y trouve des clichés que l'on déconstruit en apprenant au plus près des individus quels sont leurs points de vue sur les métiers genrés. On y parle aussi d'éducation non-sexiste et d'égalité des genres pour mieux casser ces codes qui régissent la société dans laquelle nous vivons. Largement illustré par Cécile Hocquet (Brest) et écrit par la journaliste et autrice du site "Breton. nes et féministes" , Aurélie Fontaine.